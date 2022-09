Valve ha una serie di giochi in sviluppo tra cui alcuni legati ad Half-Life

Che Valve stia cavalcando l'onda del successo è qualcosa che non si può negare. Con la sua ampia libreria Steam e l'arrivo sul mercato del suo Steam Deck, sembrerebbe che l'azienda abbia smesso di avere i videogiochi come priorità, ma una recente intervista indica l'esatto contrario.

Attraverso un'intervista a Famitsu, Greg Coomer, product designer e communication manager di Valve, ha spiegato quale sarà il futuro dell'azienda. In questa intervista, possiamo estrapolare interessanti dettagli che sono stati condivisi.

"Non abbiamo affatto smesso di creare giochi. Valve ha molti giochi in fase di sviluppo" ha dichiarato Coomer. "Si tratta di un qualcosa di molto importante per Valve. La percentuale di dipendenti coinvolti nello sviluppo di videogiochi è alta". D'altra parte, Coomer ha anche affermato che Valve non ha rinunciato a Half-Life , e ha sottolineato l'importanza di Half-Life Alyx, che secondo lui è la prova che non hanno rinunciato alla storia di Gordon Freeman. Naturalmente, non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo, cosa che c'era da aspettarsi.

Non solo Half-Life: la società vuole infatti continuare con la saga di Portal, poiché il suo mondo "merita di essere esplorato in modo più approfondito". Nonostante ciò, Steam Deck resta la priorità dell'azienda, che sta attualmente pianificando future edizioni con hardware migliore per adattarsi ai tempi.

Fonte: TweakTown