Steam Deck: buone notizie da Valve, con tutti gli ordini che verranno evasi entro il 2022 e ad alcuni, la console arriverà prima del previsto!

Per tutti gli utenti che hanno ordinato Steam Deck oggi potrebbe essere un giorno speciale. Valve ha infatto mandato una mail a chi ha prenotato la portatile, annunciado aumenti di produzione ed evasione degli ordini entro il 2022. Per alcuni il Natale arriverà prima, visto che sono previste consegne anticipate rispetto la data preventivata.

"Ciao! Siamo lieti di annunciare che saremo in grado di soddisfare la domanda prima del previsto per tutti i clienti inseriti nella coda di prenotazione. Molte delle carenze della catena di fornitura che hanno influenzato Steam Deck si stanno risolvendo e stiamo continuando ad aumentare la produzione, quindi siamo in grado di produrre un numero maggiore di Deck più velocemente che mai."

"A partire da oggi abbiamo aggiornato le finestre di prenotazione e tutti coloro che attualmente sono inseriti nella coda di prenotazione riceveranno l'e-mail relativa a Steam Deck quest'anno. Molti clienti che erano nella finestra 'Q4 o in seguito' sono stati anticipati alla finestra 'Q3 (luglio-settembre)'. Tutti gli altri sono ora entrati definitivamente nella finestra 'Q4 (ottobre-dicembre)'."

"A partire da questo momento le nuove prenotazioni saranno inserite nel gruppo Q4, ma se queste code si riempiranno, le prenotazioni slitteranno al trimestre successivo. Per conoscere la tua finestra di prenotazione, visita questo sito mentre sei collegato."

"Siamo lieti di poter mettere gli Steam Deck nelle mani dei clienti più velocemente del previsto. È stato fantastico vedere tutti i commenti, le impressioni positive e le cose meravigliose che i clienti stanno facendo con i loro Steam Deck. Siamo impazienti di vederne altre nei mesi a venire."

Ogni tanto delle buone notizie.

Fonte: Steam