Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è morto? Risponde il CEO di Paradox

Che fine ha fatto Vampire The Masquerade Bloodlines 2? E' una domanda che in tanti, soprattutto i fan del primo capitolo, si stanno facendo. Il gioco è stato dato in mano ad un nuovo studio di sviluppo di cui non si sa ancora nulla.

Forse perché questa domanda si è fatta sempre più pressante sui social, ma sta di fatto che il CEO di Paradox Fredrik Wester attraverso un tweet ha dichiaro: "Ricevo questa domanda su Twitter di tanto in tanto, ma posso dire che il gioco è in buone mani e non vediamo l'ora di mostrarvi di più, quando la squadra ed il gioco saranno pronti".

Bloodlines 2 è il seguito del classico gioco di ruolo pubblicato nel 2004: il titolo è stato in precedenza rinviato a tempo indeterminato nel febbraio del 2021 poiché Paradox aveva dichiarato che lo sviluppo non sarebbe più stato guidato da Hardsuit Labs, studio noto principalmente per il suo supporto su altri progetti come Call of Duty Warzone e Maneater.

Per adesso quindi i fan non devono far altro che attendere eventuali nuovi dettagli sul gioco.

