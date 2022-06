Verne: The Shape of Fantasy è un adorabile gioco in pixel art basato sulle opere di Jules Verne

Attraverso un comunicato stampa ci arriva l'annuncio di un particolare gioco. Si chiama Verne: The Shape of Fantasy ed è un gioco di avventura in pixel art in arrivo su Steam nel 2023. Dall'editore Assemble Entertainment e lo sviluppatore Gametopia, Verne: The Shape of Fantasy rivoluziona il genere dei puzzle platform con un'avventura basata su una delle storie più epiche mai raccontate.

Verne: The Shape of Fantasy è un'esperienza narrativa basata sulle opere di Jules Verne, l'autore più famoso per romanzi come Viaggio al centro della Terra, Ventimila leghe sotto i mari e Il giro del mondo in Ottanta giorni. Sfruttando l'abilità narrativa e fantascientifica unica di Verne, Verne: The Shape of Fantasy offre un magico viaggio di gioco in cui i giocatori incontrano molti amici, cattivi e mostri leggendari degli abissi marini.

Ambientato in un 1888 alternativo, la guerra contro la terribile "Nazione" ha raggiunto il suo punto di rottura, devastando la terra di Hemera, il mondo fantastico creato nella mente di Jules Verne. A bordo del potente Nautilus, Jules Verne, il capitano Nemo e il coraggioso equipaggio lottano per scoprire i segreti di Atlantide, la leggendaria utopia che ha dovuto affrontare la distruzione di massa dalla fonte di energia che Verne e il suo equipaggio mirano a localizzare: la Fiamma di Efesto. Eccovi il trailer.

"I fantastici romanzi di Jules Verne e il loro impatto hanno trasceso decenni e siamo entusiasti di onorare questi incredibili racconti reinventandoli come esperienze interattive in cui i giocatori possono decidere cosa succede dopo", ha affermato Diego Adrada, CEO e Lead Developer di Gametopia.

Verne: The Shape of Fantasy sarà disponibile nel corso del 2023, ma se siete curiosi potete già provare una demo.