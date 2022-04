Vicarious Visions e Blizzard si fondono, quale futuro dopo i ritorni di Tony Hawk's e Crash Bandicoot?

Vicarious Visions, uno studio di videogiochi noto di recente per aver lanciato i remake di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, è stato ora completamente fuso con Blizzard e sarà "completamente dedicato ai giochi della società".

Activision ha acquistato Vicarious Visions nel gennaio 2005. Lo studio ha una lunga storia nella realizzazione di film tie-in e videogiochi con licenza, come Alla ricerca di Nemo e Koda Fratello Orso, ma più recentemente è stato il responsabile dei remake di Crash Bandicoot 1, 2 e 3, così come Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2.

Nel gennaio 2021, Vicarious Visions è stata spostata dall'essere una sussidiaria di Activision a una di Blizzard. La ricompensa per l'eccellente lavoro dello studio sui remake di Crash e Tony Hawk è trasformata nel supporto dei titoli live service di Blizzard.

We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent