Victoria 3: il 'simulatore di società' di Paradox ha una data di uscita

Victoria 3, l'ultimo titolo della serie di simulatori di società di Paradox Interactive, da tempo abbandonata, ha una data di uscita e arriverà su PC e Xbox Game Pass per PC il 25 ottobre.

Victoria, per chi non lo conoscesse (e non sarebbe poi così sorprendente, visto che il gioco precedente della serie è uscito ben dieci anni fa), trasporta i giocatori all'epoca della Rivoluzione industriale per una rivisitazione dell'amato genere grand strategy di Paradox che si avvicina un po' di più a un gioco gestionale rispetto alle inclinazioni RPG di Crusader Kings.

In questo caso, l'attenzione si concentra sulla costruzione dell'apparato economico del proprio stato e del proprio paese all'apice dell'industrializzazione, un processo che si ottiene principalmente modificando e armeggiando all'interno dei propri confini, gestendo il proprio popolo e soddisfacendo le sue esigenze per affrontare le sfide politiche e sociali. Inoltre, Victoria 3 metterà i giocatori davanti a temi molti delicati, come quello della schiavitù.

Victoria 3 sarà disponibile in due versioni al lancio su Steam e Microsoft Store il 25 ottobre: un'edizione standard da 49,99 Euro contenente solo il gioco base e una Grand Edition da 79,99 Euro, che include anche l'American Buildings Pack, l'expansion pass, il music pack, l'art pack e l'immersion pack.

Victoria 3 uscirà anche su Xbox Game Pass per PC al day one.

Fonte: Eurogamer.net.