Videogiochi in crescita nel mercato: nel 2022 i ricavi supereranno i 200 milioni di dollari

Secondo un report, la spesa da parte dei consumatori per il mercato videoludico nell'anno corrente sarà di 200 miliardi di dollari. La previsione rappresenta un incremento del 5,4% anno su anno, vale a dire un nuovo record.

Il servizio di analitica stima anche che il mercato del gaming su mobile crescerà del 5% fino ad arrivare a 103,5 miliardi di dollari; il gaming su console invece genererà 57 miliardi di dollari, un dato aumentato dell’8% rispetto all'anno scorso, mentre il gaming su PC arriverà a 41 miliardi, una crescita di appena il 2%.

la previsione non si ferma qui: NewZoo riporta che nel 2024 il mercato videoludico globale crescerà ancora di più fino ad arrivare a una spesa da parte dei consumatori pari a 222 miliardi di dollari.

Tutti questi dati tengono conto di giochi venduti in formato fisico e digitale, microtransazioni e DLC a pagamento in-game e abbonamenti come Xbox Game Pass e PS Plus. Sono escluse le periferiche, le tasse, la rendita dalle pubblicità del mercato mobile, la vendita di seconda mano e i “mercati secondari”.

Fonte: Gamesindustry