Videogiochi: il mercato mondiale supera cinema e musica secondo un recente report

L'industria dei videogiochi ha ottenuto nel corso del tempo maggiore attenzione da parte delle persone, ed il 2020, anno in cui è iniziata la pandemia da Coronavirus, questo mercato ha subito un'impennata.

Ora, un report dal titolo "Global Video Game Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report By Type, By Device, By Regional Outlook and Forecast, 2022 – 2028" afferma che secondo alcune previsioni, l'industria del gaming raggiungerà $ 413 miliardi entro il 2028, con una crescita del mercato dell'11,8%.

Secondo quanto riportato nel report la spesa per lo sviluppo di un gioco per le nuove piattaforme è aumentata di pari passo con la crescente complessità dello sviluppo di videogiochi. In termini di costi di produzione e vendita, la spesa per creare un videogioco viene paragonata a quella per la creazione di un film di Hollywood. Non solo, ma il documento afferma che l'industria del gaming ha fatto passi da gigante nel mondo dell'intrattenimento, tanto da essere più grande del mondo del cinema e della musica messi insieme, con una continua crescita, merito anche dei nuovi dispositivi e dei miglioramenti apportati alla Realtà Virtuale.

Chi ha avuto la meglio, secondo il documento, sono i giochi per dispositivi mobile che ha registrato la fetta più grande nei guadagni nel 2021. In base ai Paesi, il mercato si suddivide in Nord America, Europa, Asia Pacifica e America Latina, Medio Oriente e Africa. Il segmento dell'Asia Pacifica ha ottenuto la più grande quota di entrate nel mercato dei videogiochi nel 2021.

Infine, il rapporto copre l'analisi delle principali parti interessate del mercato. Le società chiave descritte nel rapporto includono Electronic Arts, Nintendo, Rovio Entertainment Corporation, Microsoft Corporation, Lucid Games, Tencent Holdings, Activision Blizzard, Sony Corporation, Apple e The Walt Disney Company.

Fonte: Research and Markets