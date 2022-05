Videogiochi: le vendite del primo trimestre 2022 negli USA sono diminuite rispetto al periodo di pandemia

NPD Group ha pubblicato i risultati di un report riguardanti le vendite di videogiochi nel primo trimestre 2022 negli USA. In generale le vendite hanno subito un calo rispetto allo stesso periodo quando è scopppiata la pandemia, cosa che però gli analisti avevano già previsto.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2022, la spesa totale per hardware, contenuti e accessori è stata di $ 13,9 miliardi, in calo dell'8% rispetto al secondo trimestre del 2021. La percentuale degli accessori venduti è scesa più degli altri, con un calo del 16%, mentre la spesa hardware è calata del 15% e la spesa per i videogiochi ha registrato un calo del 7%.

Anche se le vendite sono calate, l'industria americana nei videogiochi è ben al di sopra dei livelli di pre-pandemia secondo quanto affermato da Mat Piscatella. Uno dei motivi per cui la spesa è calata potrebbe essere anche la mancanza di console next-gen, che soffrono ancora della carenza di semiconduttori. Questa carenza, secondo il CEO di Intel potrebbe continuare anche fino al 2024.

According to the new Q1 2022 Games Market Dynamics report from The NPD Group, U.S. spending on video game hardware, content and accessories reached $13.9B in the quarter, a decline of 8% when compared to Q1 2021. Content spending was -7% vs YA, hardware -15% and Acc -16%. pic.twitter.com/T3egW7J4Wx — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2022

Despite the Q1 declines compared to a year ago, the U.S. video game market continues to trend well above pre-pandemic levels. Reasons for the Q1 decline likely related to return to experiential spending, lack of available new generation hardware, and the Q1 2021 stimulus comp. pic.twitter.com/6LnPoPkkve — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2022

Per il primo trimestre del 2022, Switch ha venduto il maggior numero di unità totali, ma Xbox Series X/S ha generato la maggior parte delle vendite in dollari a causa dei prezzi più elevati. Per quanto riguarda i giochi, Elden Ring di FromSoftware è stato il gioco a prezzo pieno più venduto nel primo trimestre del 2022 in base alle vendite in dollari.

Fonte: Gamespot