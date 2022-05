VR sempre più immersiva con una nuova tecnologia che coinvolge il viso e la bocca

La realtà virtuale è incredibile e ha un enorme potenziale. Ora, la VR aggiunge un altro livello di immersione al gameplay che migliorerà l'esperienza complessiva. Un gruppo di scienziati ha adottato una nuova tecnologia che coinvolgerà anche il vostro viso e la vostra bocca.

Un gruppo di scienziati del Future Interfaces Group della Carnegie Mellon University (via PC Gamer) ha preso un Oculus Quest 2 standard aggiungendo una serie di trasduttori ultrasonici.

Questi trasduttori generano energia ultrasonica, che viene diretta verso l'area delle labbra degli utenti. Pertanto, quando tutto questo è in gioco, gli utenti saranno in grado di provare sensazioni come vibrazioni continue o pulsazioni irregolari sulle labbra e sul viso.

Gli scienziati hanno fatto indossare al loro soggetto il nuovo visore Oculus e lo hanno fatto camminare attraverso uno scenario di una foresta infestata, completa di ragnatele e ragni. Quando uno di questi è saltato sul viso dell'utente, l'headset ha emesso "impulsi casuali che simulano un insetto che corre intorno al viso".

Tra i vari scenari, gli scienziati hanno ricreato un ambiente scolastico con una fontanella d'acqua da cui bere o un gioco di corse di motociclette in cui l'utente ha sentito il vento soffiare sulle labbra grazie al nuovo feedback tattile dell'headset.

Fonte: Eurogamer.net.