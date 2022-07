Wallpaper Engine su Steam è popolarissimo in Cina, il motivo? I contenuti per adulti

Un nuovo rapporto dal MIT Technology Review ha fatto luce sulla sconcertante popolarità di Wallpaper Engine, un'app che consente di creare, sfogliare e condividere sfondi desktop di Windows. Si scopre che è un modo intelligente per gli utenti cinesi di Steam di aggirare il divieto del loro paese sulla pornografia online.

Navigando nella pagina del negozio, possiamo vedere che l'app ha una valutazione delle recensioni degli utenti "estremamente positiva" del 98% e quasi mezzo milione di recensioni in totale.

L'autore del rapporto ha parlato con Cui Jianyi, un giornalista cinese che ha esaminato Wallpaper Engine nel 2020 e ha scoperto che questa app contiene "anime hentai, meme di Donald Trump e persino copie piratate di film di Hollywood". In altre parole, sembra che Wallpaper Engine sia diventato una versione ad hoc di The Pirate Bay, fornendo agli utenti un accesso facile e relativamente sicuro a un buffet di materiale illecito.

Il rapporto originale stima che fino al 40% degli utenti di Wallpaper Engine proviene dalla Cina, dove i contenuti per adulti sono severamente limitati. Il governo cinese ha chiuso migliaia di siti web pornografici solo negli ultimi anni. È un ambiente che richiede un certo livello di ingegno tra chiunque voglia accedere alla pornografia e significa che lo stato di "area grigia" di Steam su Internet cinese è molto utile.

Tuttavia questa app e Steam in generale potrebbero in futuro dire addio al mercato cinese. MIT Technology Review rileva che Niko Partners ha aumentato il rischio di un divieto di Steam in Cina a "alto". Il governo cinese, nel frattempo, è improbabile che lasci perdere la sua campagna per reprimere la pornografia su Internet, e sembra una questione di tempo prima che qualcuno nel Cyberspace Administration Agency si chieda perché Wallpaper Engine è un tale successo tra gli utenti cinesi.

Fonte: GamesRadar