Wanted: Dead, il gioco dei creatori di Ninja Gaiden rinviato, ecco la nuova data di uscita

Nelle ultime settimane, diversi titoli che avrebbero dovuto essere lanciati quest'anno sono stati posticipati al 2023. L'ultimo successo è stato l'avventura open-world Hogwarts Legacy di WB Games Montreal, la cui uscita è stata confermata nel febbraio 2023.

Ora un nuovo progetto, originariamente previsto per il 2022, è stato rimandato al 2023. Stiamo parlando del titolo d'azione Wanted: Dead, su cui gli sviluppatori giapponesi stanno attualmente lavorando. Come annunciato oggi, Wanted: Dead sarà disponibile il 14 febbraio 2023 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

In termini di gioco, Wanted: Dead è un titolo d'azione che sarà basato su serie famose come Devil May Cry o Ninja Gaiden. Il progetto è prodotto da un team composto da vari veterani giapponesi. In Wanted: Dead prenderete il controllo del tenente Hannah Stone, leader delle forze speciali "Zombie Squad" dedicate alla lotta alla criminalità organizzata. Il seguente trailer fornisce nuove impressioni sull'implementazione giocosa del titolo d'azione.

Sempre per quanto riguarda i rinvii, anche Flashback 2, gioco annunciato a giugno di quest'anno è stato posticipato al prossimo anno.

Fonte: DSOG