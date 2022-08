Wanted: Dead tra Ninja Gaiden e Devil May Cry in un lungo video gameplay

IGN Japan ha condiviso un nuovo video che mostra ben 14 minuti di gameplay della demo presente alla Gamescom 2022 di Wanted: Dead. Il video vi fornirà un'idea delle varie meccaniche di combattimento del gioco.

Wanted: Dead si ispira ai sistemi di combattimento ricchi di meccaniche presenti in titoli come Devil May Cry, Bayonetta, Ninja Gaiden e Metal Gear Rising: Revengeance. Il gioco mira a fondere il combattimento con la spada e le armi da fuoco. Inoltre, avrà un sistema di recisione degli arti unico nel suo genere.

I giocatori assumeranno il ruolo del tenente Hannah Stone, calandosi in una visione oscura e pericolosa della Hong Kong cyberpunk come leader della Zombie Squad. La Zombie Squad è una squadra d'élite che opera al di fuori delle tradizionali forze di polizia. I giocatori possono aspettarsi una serie di abilità di combattimento che combinano "stile e sostanza". Inoltre, il gioco offrirà sequenze al rallentatore e la possibilità di impartire ordini ai compagni di squadra. Sarà presente anche una meccanica di recisione degli arti che modificherà i modelli di attacco.

Wanted: Dead, recentemente riviato, uscirà il 14 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: DSOGaming.