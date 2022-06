Wanted Dead, l'action sviluppato da ex di Ninja Gaiden si mostra nel suo story trailer

Wanted: Dead è un gioco d'azione in terza persona che promette adrenalina e sangue. Il team di sviluppo formato da ex membri di Ninja Gaiden ha mostrato lo story trailer per questo particolarissimo gioco.

Il titolo è un nuovo slasher/sparatutto ibrido dai creatori di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Il gioco segue una settimana di vita dell'Unità Zombie, una squadra d'élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire una grande cospirazione aziendale.

Giocherete nei panni del tenente Hannah Stone, un duro poliziotto di Hong Kong, che affronta mercenari, membri di gang e appaltatori militari privati il tutto condito in un'ambientazione cyberpunk.

Wanted Dead sarà disponibile alla fine dell'anno su PC e console.