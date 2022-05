Warcraft: Arclight Rumble è il nuovo gioco strategico mobile di Blizzard! Primo trailer e dettagli

Blizzard ha appena annunciato Warcraft Arclight Rumble. Si tratta di un gioco strategico mobile che darà ai giocatori l'opportunità di interpretare il ruolo di famosi eroi. Come abbiamo detto il gioco arriverà su dispositivi mobile e il suo gameplay sarà sia PvP che PvE.

Warcraft Arclight Rumble è un gioco d'azione strategico per cellulare ambientato nel mondo di Warcraft. In questo caso, i giocatori raccoglieranno una collezione di mini personaggi che prendono vita sul campo di battaglia per prendere parte a battaglie dinamiche. I giocatori potranno scegliere tra una varietà di modalità: campagna per giocatore singolo, feroce competizione in epiche battaglie PvP, cooperazione e altro ancora.

I giocatori prenderanno il controllo di un esercito di mini e personaggi eroi come Jaina Proudmoore e Grommash Hellscream. Blizzard promette oltre 65 personaggi di Warcraft provenienti da cinque famiglie giocabili: Alleanza, Orda, Bestie, Roccianera e Non Morti.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita, ma è già possibile preregistrarsi a questo link.

Fonte: Destructoid