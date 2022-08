Warcraft: qualcuno ha passato sei anni a rimasterizzare un titolo mai rilasciato

Anni fa, ci fu una mai rilasciata avventura punta e clicca di Warcraft sviluppata da Blizzard è finita online grazie ad un leak. Il gioco era completo, ma le cutscene erano di bassa qualità, molto compresse, con l’audio non perfettamente sincronizzato e qualcuna totalmente mancante dal gioco. Dopo anni di lavoro, qualcuno ha rimasterizzato tutto, rimuovendo i problemi e rendendo l’esperienza più fruibile, per una e vera propria pietra miliare della storia videoludica.

Il modder DerSilver83 ha recentemente rilasciato la versione 1.0 di Warcraft Adventures Cutscenes Remastered Project. La mod contiene 20 scene completamente rimasterizzate, incluse due non esistenti nel leak del gioco, ma comparse in seguito in un altro leak di un dvd.

Dietro questa mod c’è un sacco di lavoro. Come appare dal video, DerSilver83 ha rimosso a mano gli artefatti dovuti alla compressione e ridipinto il tutto frame per frame. I problemi di continuity sono stati risolti e sono state aggiunte nuove transizioni. Tutto l’audio è in sync e riprodotto a 12fps come previsto.

Il lavoro è durato sei anni, e la versione 1.0 è la release ufficiale della mod. Ovviamente è stata messa a disposizione di tutti, mentre il gioco va ricercato nei meandri del web.

Fonte: Kotaku