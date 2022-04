Warcraft Mobile si avvicina: Blizzard svela la data del reveal

Nel mese di febbraio di quest'anno, Blizzard ha annunciato l'ingresso di World of Warcraft nello spazio mobile.

"Blizzard sta pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022, comprese nuove esperienze in World of Warcraft e Hearthstone, e per la prima volta i nuovissimi contenuti mobile di Warcraft per i giocatori", ha affermato in precedenza Blizzard.

Ora, attraverso l'account ufficiale di WoW, scopriamo che il gioco mobile di Warcraft ha una data precisa per il reveal.

Alle ore 19 del 3 maggio, Blizzard svelerà al mondo Warcraft Mobile.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.



📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp — World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022

Per quanto riguarda altri giochi di Blizzard, di recente abbiamo scoperto che lo sviluppo di Diablo IV e Overwatch 2 sta procedendo bene:

"Lo sviluppo su Diablo 4 e Overwatch 2 sta procedendo bene. Sono in corso i test interni a livello aziendale per Diablo 4 e i test esterni della modalità PvP di Overwatch 2 iniziano il 26 aprile 2022".

Seguirete il reveal di Warcraft Mobile?

Fonte: Twitter.