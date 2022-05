Warcraft come Pokémon Go? Quasi

Fra due giorni ci sarà il reveal di un nuovo gioco mobile dedicato a Warcraft, del quale finora non si sa praticamente niente. C’era, in verità, un altro gioco mobile di Warcraft in sviluppo, che prendeva a piene mani da Pokémon GO, un rumor confermato dal buon Jason Schreier, il quale torna sull'argomento confermando che è stato cancellato.

Anche Jez Corden sapeva qualcosa al riguardo. Schreier ha colto l'occasione per confermare il tweet di Corden, che comunque ci teneva a sottolineare come questo tipo di giochi ispirati a Pokémon GO non facciano faville di solito, pertanto la cancellazione sarebbe stata una mossa appropriata.

Can confirm this - the Warcraft Pokemon Go game, one of the two mentioned in my first tweet, was canceled earlier this year. The other one will be revealed next week https://t.co/kJbfVl74ky