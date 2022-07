Warframe: The Duviri Paradox si mostra in un nuovo video gameplay

TennoCon 2022 si è svolto il 16 luglio, consentendo ai fan di Warframe di godere di nuove informazioni su tutto ciò che riguarda l'iconico gioco di ruolo d'azione free-to-play. Annunciato per la prima volta nel 2019, The Duviri Paradox è l'ultima espansione dello sviluppatore Digital Extremes, che arricchisce ulteriormente i contenuti offerti dal titolo MMO.

Lo studio ha ora offerto un nuovissimo trailer e un video gameplay esteso che i fan possono controllare tramite la recente diretta. The Duviri Paradox porta un nuovo entusiasmante concetto in Warframe: il ciclo temporale. L'espansione apparentemente si svolge in un mondo dentro la mente del cattivo Dominus Thrax. I suoi abitanti si trovano alla mercé del tiranno mentre vengono giustiziati più e più volte. Da qui, devono trovare un modo per scappare.

The Duviri Paradox presenterà anche un'area open world. La componente per giocatore singolo vedrà i giocatori controllare un personaggio, che attraversa le terre in scala di grigi di Duviri. Potranno abbattere i nemici che mirano a fermarli nell'elegante combattimento basato sull'azione del gioco con alcuni set di mosse unici per il personaggio. Inoltre, la morte non pone fine alla missione, ma piuttosto fa rivivere il giocatore subito prima della sua uccisione.

È disponibile anche una nuova cavalcatura sotto forma di un destriero scheletrico chiamato Kaithe e ciò consente di viaggiare su grandi distanze.

The Duviri Paradox non ha ancora una data di lancio definitiva ma dovrebbe arrivare quest'inverno.

Fonte: Eurogamer