Warhammer 40.000 Darktide è stato rinviato. Ecco la nuova data di uscita

Dopo un rinvio nel 2021, Warhammer 40K: Darktide doveva uscire il 13 settembre. Tuttavia, sembra che Fatshark abbia bisogno di un po' di tempo in più per perfezionare ulteriormente il gioco. Per questo motivo, il team ha leggermente posticipato il gioco al 30 novembre.

In Warhammer 40K: Darktide, i giocatori dovranno combinare sia l'abilità negli FPS che le abilità in mischia mentre si avvicinano agli scontri viscerali tra le fazioni dell'Imperium e del Chaos.

Costruito sull'eredità del combattimento in mischia di Vermintide 2, Darktide introduce un gioco profondo e bilanciato. I giocatori dovranno padroneggiare l'equilibrio tra combattimento a distanza e corpo a corpo mentre combattono contro una serie di nemici.

Il gioco consentirà inoltre ai giocatori di scegliere la propria classe e di personalizzare le proprie abilità e il proprio equipaggiamento. Potranno anche potenziare il proprio equipaggiamento, personalizzare l'aspetto del proprio personaggio e dimostrare il proprio valore.

Fonte: DSOGaming.