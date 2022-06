Warhammer 40.000: Darktide riceve un cruento video gameplay dal Summer Game Fest

Il Summer Games Fest ci ha consentito di dare un'altra occhiata al prossimo sparatutto in prima persona cooperativo di Fatshark, Warhammer 40.000: Darktide, dandoci un'idea più ampia del combattimento e degli ambienti del gioco.

Fatshark è meglio conosciuto per Warhammer 40,000: Vermintide, ma Darktide segna il salto della squadra nel mondo di fantascienza di Warhammer 40k. Mentre la modalità cooperativa per quattro giocatori sembrerà simile ai fan di Vermintide, il trailer mostra un mucchio di sparatorie cruente e anche l'iconica spada a catena di 40k, usata qui per decapitare un cattivo.

Il gioco vedrà i giocatori cercare di riconquistare la città di Tertium da orde di nemici assetati di sangue attraverso combattimenti intensi e brutali. Non ci sono ancora parole sui sistemi di progressione nel gioco, ma questo gameplay dovrebbe fare abbastanza per entusiasmare i potenziali fan. Eccovelo di seguito.

Vi ricordiamo che Warhammer 40.000 Darktide sarà disponibile su PC e console il 13 settembre.