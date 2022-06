Warhammer 40.000: Darktide su Xbox Series X punta ai 4K/60 FPS

Finora Fatshark ha catturato un pubblico considerevole con i suoi giochi Vermintide, e a questo punto nessuno ha dubbi sul fatto che lo sviluppatore sia più che in grado di offrire interessanti esperienze d'azione in prima persona ambientate nell'universo di Warhammer.

Con Warhammer 40.000: Darktide, i fan avranno di più da giocare entro la fine dell'anno e, prima del suo lancio, ulteriori dettagli sul gioco stanno continuando ad arrivare. Ora in una recente intervista, il team di sviluppo ha spiegato a che risoluzioni punta il gioco.

Il designer di Fatshark, Victor Magnuson, ha rivelato i dettagli tecnici su come il gioco apparirà su console quando verrà lanciato tra un paio di mesi. Su Xbox Series X, Warhammer 40.000: Darktide punterà a 4K e 60 FPS, quello che si aspettano i giocatori, date le capacità dell'hardware. Su Xbox Series S, nel frattempo, il gioco punterà allo stesso frame rate, con una risoluzione di 1080p o 1440p. Non si sa ancora se ci sono piani attuali per diverse modalità grafiche.

Warhammer 40.000: Darktide arriverà su PC e Xbox Series X/S il 13 settembre.

Fonte: Segment-Next