Warner Bros venderà i suoi studi di sviluppo e le sue IP secondo un noto giornalista

C'è odore di acquisizioni nell'aria? Per il noto giornalista dell'industria Imran Khan sì, che pare avere informazioni sulla vendita degli studi di sviluppo di Warner Bros a determinate compagnie, incluse Sony e Microsoft.

Il giornalista scrive infatti su Twitter che non ha potuto ricevere abbastanza dati e “conferme per scrivere un articolo al riguardo, ma ho sentito un bel po’ di chiacchiere questa settimana sulla messa in vendita degli studi di sviluppo di Warner Bros Discovery”.

WB Discovery starebbe infatti subendo delle ristrutturazioni interne e dei tagli al budget, che potrebbe arrivare anche a tre miliardi di dollari, una cifra facilmente accessibile alle compagnie che cita lo stesso Khan in seguito: EA, Take-Two, Microsoft, Sony, Tencent, Netease e PUBG Corp.

Couldn't get enough confirmation to actually write a post about it, but hearing a decent bit of chatter this week about WB Discovery shopping their game development studios around. — Imran Khan (@imranzomg) April 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La vendita in questione non soltanto agli studi di sviluppo, ma anche alle proprietà intellettuali. È probabile che ne sapremo di più fra lassi di tempo più estesi, vedendo come andranno Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League e Hogwarts Legacy.

Nel frattempo, dove vedreste bene uno studio o una IP appartenente a Warner, in alternativa?