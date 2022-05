Warped Kart Racers è il bizzarro gioco di corse con i protagonisti de I Griffin, American Dad e altri

La serie Mario Kart di Nintendo ha reso popolare il sottogenere delle corse di kart, ispirando innumerevoli imitazioni nel corso degli anni. Spesso questi giochi di kart si basano su IP consolidate come principale gancio per attirare le persone, così come il prossimo Warped Kart Racers, un nuovissimo gioco di corse di kart che uscirà questo mese per Apple Arcade.

Warped Kart Racers è un bizzarro gioco di corse che presenta personaggi di vari cartoni animati per adulti. Il gioco includerà 20 personaggi giocabili al lancio, con artisti del calibro di Peter Griffin di I Griffin, Stan Smith di American Dad, Hank Hill di King of the Hill e altri ancora. Anche i personaggi della più recente serie animata Solar Opposites saranno presenti nel roster.

Dato che Warped Kart Racers è un gioco di corse per dispositivi mobile, alcuni potrebbero essere pronti a ignorarlo, ma in realtà sembra davvero molto divertente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il gioco include gare regolari e battaglie in stile Mario Kart, una campagna per giocatore singolo, partite multiplayer a 8 giocatori, sfide giornaliere, una suite di opzioni di personalizzazione e altro ancora.

Fonte: Eurogamer