We Are OFK, i primi due episodi dell'incredibile esperienza musicale hanno una data di uscita

We Are OFK ha finalmente una data di uscita e forse sorprendentemente, arriverà abbastanza presto ovvero il 18 agosto. La prossima serie musicale interattiva uscirà in un formato episodico: l'intera esperienza verrà lanciata in parti nel corso di tre settimane.

La serie funge da film biografico "televisivo" per OFK, una vera band composta interamente da membri virtuali, molto simile a Hatsune Miku o K/DA. Il gioco si svolge principalmente come un romanzo visivo, ma include anche video musicali interattivi.

Nel corso di We Are OFK, i giocatori vedranno come i quattro membri della band - il pianista Itsumi Saitō, il cantautore Luca Le Fae, l'artista audiovisivo Carter Flores e il produttore Jey Zhang - diventano per la prima volta un gruppo, arricchendo le loro relazioni attraverso il dialogo e scelte dei messaggi di testo.

Come abbiamo detto i primi due episodi arriveranno il 18 agosto. Il terzo è previsto per il 25 agosto, il quarto per il 1° settembre e il quinto l'8 settembre.

Fonte: Eurogamer