What the Bat? è il nuovo titolo per VR degli sviluppatori di What the Golf?

Triband, lo sviluppatore di What the Golf?, ha annunciato con un comunicato stampa il suo nuovo titolo per dispositivi VR What the Bat?.

Lo studio indie ha rivelato il suo prossimo progetto all'evento UploadVR, un titolo per VR in arrivo su Oculus Quest 2 e Steam VR. Il gioco si basa sul presupposto: "quando si hanno solo mazze al posto delle mani, tutto sembra una palla da baseball".

What The Bat? è abbastanza simile a What The Golf?, tuttavia, in questo caso, invece del golf si tratta di baseball in VR e con mazze al posto delle mani.

In una serie di minigiochi sempre più assurdi, What The Bat? vi sfida a vivere le varie missioni utilizzando le mazze per fare qualsiasi cosa, dal cucinare fino ad accarezzare un cane.

Qui sotto, potete vedere il trailer di annuncio di questo What the Bat?:

Al momento non è stata comunicata una data di uscita per What the Bat?. Su Steam viene indicato un generico 2022.