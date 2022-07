Wii U non supportava più di un Gamepad? Reggie Fils-Aimé spiega il motivo

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé ha recentemente spiegato perché Wii U non ha mai supportato più di un Gamepad. Secondo il dirigente, la console era tecnicamente capace di questa funzionalità, ma un piccolo numero di proprietari e la durata relativamente breve del sistema hanno contribuito a impedire che diventasse una realtà sulla piattaforma.

Sebbene le aspettative per la console fossero alte, Wii U si è trasformata presto in un flop per Nintendo dato che dal suo lancio ha venduto poco meno di 14 milioni di unità. Le prestazioni scarse sono state attribuite a diversi fattori, tra il marketing marketing e una formazione debole di titoli di lancio.

"Quello che è stato interessante è che con Wii U c'era un piano di sviluppo completo per tutte le interazioni interessanti e tutte le capacità interessanti che il sistema poteva fare", ha sottolineato Fils-Aimé. “E quindi in tal caso, tecnicamente più GamePad potevano comunicare con un Wii U? La risposta è stata 'sì', ma la base di persone che possedevano la console non è mai stata abbastanza grande da rendere sensato il tipo di implementazione".

Il motivo per cui il supporto per il doppio GamePad non è mai stato implementato su Wii U sembra aver riguardato una serie di altri fattori. Nintendo "non ha creato un gioco in cui si aveva bisogno di un altro GamePad per avere una grande esperienza", ha detto Fils-Aimé. "Lo sviluppo non è mai proseguito e la durata della vita di Wii U è stata così breve che non si è mai avverata".

