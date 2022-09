Wild Hearts: il Monster Hunter di Koei Tecmo e Omega Force è in sviluppo da 4 anni. Spiegato il coinvolgimento di EA

Omega Force ha finalmente presentato il suo WILD HEARTS, che uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e PC nel febbraio 2023. Sebbene il trailer rappresenti un progetto ancora in fase di sviluppo, l'estetica, il design si sono fatti abbastanza notare.

Parlando con IGN, i director Kotaro Hirata e Takuto Edagawa hanno rivelato il motivo di questa rapida evoluzione del gioco. Hirata ha spiegato che il gioco è in sviluppo da quattro anni, se si contano le fasi di ideazione e progettazione.

"Se iniziamo a contare dalle fasi di ideazione e pianificazione, abbiamo lavorato a Wild Hearts per quattro anni". Per quanto riguarda il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per rivelarlo, ha aggiunto: "volevamo parlare ai giocatori di questo gioco da molto tempo, ma abbiamo pensato che più breve fosse il tempo tra l'annuncio e l'uscita, meno tempo i giocatori avrebbero dovuto aspettare e più sarebbero stati interessati a giocare."

Il coinvolgimento di Electronic Arts è interessante anche perché Koei Tecmo è nota per l'autopubblicazione di titoli come Nioh e il prossimo Wo Long: Fallen Dynasty. Hirata ha spiegato: "volevamo creare un gioco di caccia che potesse essere apprezzato dai giocatori di tutto il mondo. EA non solo è molto forte nell'editoria internazionale, ma ha contribuito molto a WILD HEARTS con la sua grande esperienza, e si è davvero impegnata a garantire che il nostro gioco possa raggiungere un pubblico globale". Le opzioni linguistiche per le voci fuori campo, che includono inglese, giapponese, italiano, tedesco e spagnolo, ne sono la dimostrazione.

Per quanto riguarda il fatto che WILD HEARTS sia un tentativo di rivolgersi a un pubblico più mainstream in occidente, Edagawa ha detto: "siamo consapevoli del fatto che vogliamo che più persone in occidente giochino ai nostri giochi, e abbiamo ricevuto un sacco di feedback da EA da una prospettiva occidentale su molti dettagli, che ci aiuta a sapere dove aggiustare il gioco".

"Tuttavia, in termini di design di base e come sviluppatore giapponese, cerchiamo di creare qualcosa che riteniamo divertente. EA è d'accordo e rispetta la nostra creatività".

WILD HEARTS verrà lanciato il 17 febbraio 2023 e includerà il multiplayer cross-platform.

Fonte: Gamingbolt.