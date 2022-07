Windows 12 potrebbe addirittura arrivare sui PC nel 2024

Dopo aver suggerito ai tempi che Windows 10 sarebbe stato l'ultimo Sistema Operativo sviluppato da Microsoft, quindi operante con un sistema di aggiornamenti annuali, un po' come Apple e Mac OS X, l'azienda di Redmond ha finalmente ripreso la sua decisione e ha rilasciato Windows 11 nell'ottobre 2021, ovvero 6 lunghi anni dopo il veterano Windows 10.

Per il momento Windows comunica solo sul suo famoso aggiornamento 22H2, o Sun Valley 2 come viene chiamato internamente, e che dovrebbe arrivare sui nostri computer nelle prossime settimane. E se Sun Valley 3 è già in cantiere per il 2023, sembrerebbe, secondo Windows Central, che Sun Valley 4 non sia più all'ordine del giorno, il che lascerebbe il campo aperto per Windows 12 nel 2024.

Estremamente soddisfatta del feedback di Windows 11, Microsoft sembra aver implementato un ritorno a una nuova strategia di sistema operativo ogni tre anni, con un tasso di aggiornamenti più sostenuto, al ritmo di uno al trimestre, ovvero 4 volte all'anno. L'obiettivo è essere sempre in sintonia con le nuove tecnologie e i nuovi prodotti che arrivano più velocemente di prima.

Microsoft potrebbe quindi semplicemente adottare lo stesso schema di Google e Apple con gli smartphone per permettere alle persone di effettuare upgrade con maggiore regolarità.

Fonte: Windows Central