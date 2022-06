Witchbrook, il magico e adorabile RPG 'alla Harry Potter' di Chucklefish si mostra in nuove immagini

Il prossimo gioco di ruolo basato sulla magia Witchbrook ha ricevuto oggi alcune nuove immagini che mostrano quanto può essere bello un gioco in pixel art.

Lo sviluppatore Chucklefish, che in precedenza ha contribuito alla pubblicazione di Stardew Valley, ha condiviso una serie di screenshot dell'imminente gioco che mostrano un centro città, un ponte, un negozio di piante, un bar ed un'aula scolastica.

Non è difficile vedere il fascino di questo gioco di ruolo in quanto queste sono alcune delle risorse di gioco più belle che abbiamo mai visto. Descritto come uno Stardew Valley che incontra Harry Potter, Witchbrook è stato annunciato per la prima volta nel 2017 ed è uno dei titoli più attesi dai fan.

Nel gioco, i giocatori si iscriveranno come una strega o stregone in addestramento al college di Witchbrook. Gli studenti svilupperanno le loro abilità magiche frequentando le lezioni, completando i compiti e guadagnando distintivi presso la scuola di magia. Non sarete solo limitati al cortile della scuola, poiché i giocatori potranno anche esplorare la città, cercare funghi strani, coltivare flora e fauna e persino sfidare i compagni di classe a una corsa di scope.

Ci sarà anche la possibilità di fare amicizia con tutti gli NPC che si incontrano lungo la strada e magari anche di sviluppare una relazione romantica con loro. Il cast di Witchbrook è composto da un gruppo eterogeneo di persone che hanno ciascuna le proprie speranze, sogni e storie uniche.

Attualmente Witchbrook è in via di sviluppo e non ha ancora una data di uscita specifica.

Fonte: Eurogamer