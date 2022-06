Wo Long: Fallen Dynasty come Bloodborne? Il producer Masaaki Yamagiwa tra difficoltà e grado di sfida

Come forse saprete, Team Ninja ha da poco annunciato il suo Wo Long: Fallen Dynasty, al quale ha lavorato Masaaki Yamagiwa in veste di producer.

Yamagiwa ha pubblicato due titoli di FromSoftware - Bloodborne e Déraciné - quando era produttore presso Japan Studio di Sony, prima di lasciare nel 2021. Il suo passaggio a Team Ninja è stato annunciato lo scorso ottobre e Wo Long sarà la sua prima produzione presso lo studio.

In un'intervista con IGN, il producer ha parlato della difficoltà e del grado di sfida di Wo Long: Fallen Dynasty, facendo un confronto con Bloodborne.

"Produrre Bloodborne è stata un'esperienza molto importante per me. Ma i giochi difficili non dovrebbero essere difficili solo per il gusto di esserlo. Credo che sia molto importante che questa difficoltà esista per dare un senso di realizzazione ai giocatori una volta che l'avranno superata. Il gioco deve essere equo e la sua difficoltà non deve mai essere irragionevole".

"Rendere il gioco impegnativo era una cosa che avevamo deciso fin dall'inizio. Con tutti gli eroi leggendari del periodo dei Tre Regni è in realtà un periodo di guerra e devastazione. Era un periodo oscuro in cui si combatteva costantemente, il che si sposa benissimo con un gioco soulslike".

"Essendo ambientato in Cina, Wo Long è più grande rispetto ai nostri precedenti giochi ambientati in Giappone, il che ci ha permesso di mostrare un mondo più severo e oscuro. Lo stesso vale per la difficoltà. Non c'è dubbio che questo sarà un gioco estremamente impegnativo , ma abbiamo trovato nuovi modi per affrontare questa difficoltà. A questo proposito, i giocatori possono aspettarsi un tipo di soddisfazione che non era presente nei precedenti titoli di Team Ninja".

Wo Long Fallen Dynasty uscirà nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: IGN.