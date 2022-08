Wo Long Fallen Dynasty, spunta un enorme leak su ambientazione, storia e combattimento

Durante l'evento Xbox & Bethesda Showcase Team Ninja ha annunciato un nuovo gioco: si tratta di Wo Long Fallen Dynasty, un titolo che sarà ambientato questa volta in Cina.

Ora però trapelato alcuni leak sul gioco, in particolare per quanto riguarda ambientazione e combattimento. Il leak in questione è stato riportato su Reddit, ma proviene da 4chan, quindi una fonte non propriamente attendibile al 100%. I dettagli trapelati parlano innanzitutto del combat system: secondo quanto riportato infatti, il combattimento corpo a corpo si basa sui cinque elementi (legno, acqua, fuoco, metallo e terra). I cinque elementi sono cinque diversi stili di combattimento. Ad esempio, lo stile fuoco renderà il personaggio più aggressivo, lo stile acqua si concentra sui contrattacchi e lo stile terra si concentra sulla difesa.

La difesa è uno dei punti chiave per il gioco, dato che a quanto pare si potranno annullare le mosse dei nemici con una parata o schivata al momento giusto. Ci saranno anche armi che avranno un contrattacco e che a volte potranno essere usate per uccidere all'istante un nemico.

Come avevamo già riportato, Wo Long Fallen Dynasty avrà un "sistema morale". Più nemici si uccideranno e più riflessi/contrattacchi di successo si avranno, più la barra del morale aumenterà, questo a discapito dei nemici che avranno paura di noi. Oltre a questo il leak svela che il nostro personaggio potrà saltare e "atterrare sulla testa dei nemici".

Per quanto riguarda l'ambientazione, sempre secondo il leak, il gioco dovrebbe svolgersi in capitoli, con i primi tre che sono "La rivolta dei Turbanti Gialli", "I dieci eunuchi" e "La campagna contro Dong Zhuo". Nel gioco saremo in grado di combattere contro diverse personalità cinesi famose oltre a numerosi boss. Non solo, ma nei leak si parla anche di incantesimi basati su Ying e Yang e le armi che comprendono spade, martelli, asce e archi.

Ovviamente stiamo parlando di rumor, pertanto prendete con le pinze queste informazioni: non ci resta che attendere dettagli ufficiali da parte di Team Ninja.

Fonte: Reddit