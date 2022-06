Wo Long: Fallen Dynasty di Team Ninja non sarà 'difficile solo per il gusto di esserlo'

Masaaki Yamagiwa, produttore di Wo Long: Fallen Dynasty, ha commentato il livello di difficoltà del nuovo Soulslike di Team Ninja, rivelato allo Showcase di Xbox e Bethesda.

Yamagiwa ha lavorato in precedenza presso Japan Studio di Sony quando ha pubblicato Bloodborne, quindi comprende l'importanza di una difficoltà bilanciata.

"I giochi difficili non dovrebbero essere difficili solo per il gusto di esserlo", ha dichiarato Yamagiwa a IGN. "Penso che sia davvero importante che questa difficoltà esista per dare un senso di realizzazione ai giocatori una volta che l'hanno superata. Ma il gioco deve essere equo e la sua difficoltà non deve mai essere irragionevole. A questo proposito, il fatto che io stesso non sia molto bravo nei giochi gioca a mio favore. Mi verrà sempre naturale giudicare la correttezza della diffcoltà dei giochi".

"Renderlo un gioco impegnativo era qualcosa che avevamo deciso fin dall'inizio", ha aggiunto il produttore Fumihiko Yasuda.

"Non c'è dubbio che questo sarà un gioco estremamente impegnativo, ma abbiamo trovato nuovi modi per affrontare questa difficoltà. A questo proposito, i giocatori possono aspettarsi un tipo di soddisfazione che non era presente nei precedenti titoli di Team Ninja".

Wo Long introdurrà una nuova meccanica basata su un sistema di morale.

"Volevamo prendere l'eleganza unica delle arti marziali cinesi e farne una forma d'azione elegante. L'utilizzo di questa azione per superare battaglie impegnative dovrebbe creare un'esperienza senza precedenti. Poiché il gioco è ambientato durante il periodo di guerra dei Tre Regni, abbiamo ideato un sistema che ruota attorno alla morale del guerriero. Sia il giocatore che i nemici hanno uno stato di morale, che porterà a nuove strategie all'interno del genere Souls", ha detto Yamagiwa.

Questo sistema avrà un impatto sulla morte del giocatore e sembra ispirato al sistema Nemesis di Shadow of Mordor.

"Volevamo creare un tipo di strategia che avesse come tema le avversità. Si guadagna qualcosa sconfiggendo un nemico forte, ma lo stesso si può dire quando un nemico uccide il giocatore. L'equilibrio tra le forze cambia ogni volta che qualcuno muore".

L'uscita di Wo Long è prevista per l'inizio del 2023 su console Xbox, PlayStation e PC.

Fonte: Eurogamer.net.