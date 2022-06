Wo Long Fallen Dynasty è il nuovo lavoro del Team Ninja esclusiva temporale Microsoft

All'Xbox + Bethesda Showcase è stato mostrato anche il nuovo titolo del Team Ninja: Wo Long Fallen Dynasty, in esclusiva temporale Microsoft. Il trailer non mostra gameplay ma gli asset ambientali e narrativi. La cosa certa, è che sembra molto action.

"Wo Long: Fallen Dynasty segue la storia drammatica e ricca di azione di un soldato della milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza, in una versione fantasy oscura della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati nemici usando l'arte della spada basato arti marziali cinesi, tentando di superare le probabilità risvegliando il vero potere dall'interno."