Wolfenstein 3D compie 30 anni! Bethesda e id Software celebrano il traguardo

Il genere FPS non sarebbe dove è oggi senza il contributo di id Software di tanto tempo fa. Sebbene molti considerino Doom uno degli sparatutto in prima persona più influenti di sempre, è stato uno dei precedenti giochi dello studio, Wolfenstein 3D, che ha contribuito a mettere in moto le cose durante gli albori del genere.

Ieri, il classico titolo ha compiuto 30 anni e sia id Software che Bethesda hanno celebrato questo traguardo attraverso i loro profili Twitter. "Wolfenstein 3D compie 30 anni oggi! Punti extra per coloro che possono rispondere correttamente al Game Trivia sulla faccia posteriore della nostra character spotlight card, senza utilizzare le parole chiave che abbiamo fornito" si legge nel tweet di Bethesda.

"Buon anniversario a Wolfenstein. Grazie ai milioni di giocatori e a tutti gli straordinari sviluppatori che hanno contribuito a questa eredità di tre decenni" ha scritto invece id Software.

Happy Anniversary to Wolfenstein. Thank you to the millions of players and all of the amazing developers that have contributed to this three decade legacy. https://t.co/7GhpK14r0Z