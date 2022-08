Wonder Woman di Monolith ha trovato la sua senior writer

La sceneggiatrice Jennifer Allaway ha annunciato su Twitter di essere stata assunta come Senior Writer per l'attesissimo videogioco Wonder Woman di Monolith Studios e di aver firmato il contratto in queste ore.

Allaway aveva precedentemente lavorato presso Hidden Path Entertainment e ha confermato il suo nuovo status con il seguente messaggio sui social media: "E' ufficiale, tutti i documenti sono stati firmati! Sono la prossima senior writer che lavorerà presso Monolith Studios su Wonder Woman! Non sono mai stata così felice in tutta la mia carriera".

Monolith ha annunciato Wonder Woman durante i The Game Awards 2021, dove ha confermato che il progetto assumerà la forma di un titolo di avventura open world per giocatore singolo. Wonder Woman è ancora nelle prime fasi di sviluppo e, in quanto tale, non c'è nient'altro che è stato mostrato per adesso a parte un trailer cinematografico.

It's official! The paperwork is signed!



I'm the next Senior Writer working at Monolith Studios on their upcoming WONDER WOMAN game!!



WONDER.



WOMAN.



Could not be more excited for this next stage in my career! — Jennifer Allaway (@AllawayJ) August 9, 2022

Wonder Woman essendo nelle fasi iniziali, non ha ancora una data di uscita, ma si spera che prossimamente arriveranno nuove informazioni sul gioco.