World of Anterra è uno 'Skyrim in pixel art' che ha già raggiunto il suo obiettivo Kickstarter

World of Anterra, un indie ispirato a Skyrim ambientato in un mondo pixel-art assolutamente adorabile, ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento Kickstarter e verrà lanciato nel 2023. Per celebrare il grande traguardo, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer.

Sono gli sviluppatori stessi ad etichettare World of Anterra uno "Skyrim in pixel art" e, sebbene questa sia sicuramente una descrizione corretta, ci sono alcune differenze tra i due giochi. Anche se il titolo sembra condividere molte caratteristiche con Skyrim e altri giochi di ruolo open world (i paesaggi vasti e diversificati, la storia epica e non lineare, la pesca, la cucina, ecc.), promette anche molte idee nuove e piuttosto ambiziose.

Il sistema di combattimento semplificato basato su griglia e l'interfaccia utente minimalista, ad esempio, mostrano che gli sviluppatori di 81monkeys sono al lavoro su un qualcosa di potenzialmente inedito. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Sebbene World of Anterra abbia raggiunto il suo obiettivo di finanziamento e dovrebbe essere lanciato nel 2023, la pagina Kickstarter è ancora disponibile e offre informazioni interessanti su questo incantevole indie, tra cui una panoramica sul mondo, sulla storia, sul combattimento e molto altro.

Fonte: PCGamesN e Kickstarter