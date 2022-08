World of Warcraft mobile cancellato dopo tre anni di sviluppo secondo Bloomberg

Il debutto di un vero e proprio World of Warcraft su mobile probabilmente subirà un grosso ritardo. Quello che era definito come Project Neptune, un MMORPG ambientato nello stesso universo del franchise, non vedrà la luce secondo quanto riportato da Bloomberg.

Dopo ben tre anni di sviluppo, con più di cento dipendenti a lavorarci, Blizzard avrebbe deciso di chiudere il progetto dopo alcuni dissidi con il patner mobile Netease, sprecando così ingenti investimenti. La cosa peggiore è che i dipenenti sono rimasti senza lavoro e solo alcuni di essi hanno avuto la possibilità di essere ricollocati.

Questo è solo l'ultimo di molti progetti cancellati e mentre Warcraft Arclight Rumble sembra salvo (in uscita su dispositivi Android quest'anno) la situazione generale sembra poco chiara, anche perché tutti gli investimenti non sembrano dare i frutti sperati. Situazione da motitorare anche per Diablo Immortal, visto che la casa cinese si occupa anche di questo titolo.

Fonte: KitGuru