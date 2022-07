World of Warcraft - Wrath of the Lich King Classic, la data di uscita compare per sbaglio sul sito di Blizzard

Una data di uscita per Wrath of the Lich King Classic è stata apparentemente pubblicata sul sito Web di Blizzard per caso.

Blizzard ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale di Wrath of the Lich King Classic con una data di lancio per l'imminente espansione. Ieri è apparsa un'immagine su WoW Classic e sotto c'erano le parole "Il Re dei Lich ritorna il 26 settembre 2022". Ma sembra che Blizzard non intendesse rendere pubbliche queste informazioni, poiché poco dopo ha cancellato la data dal sito. Naturalmente, questo potrebbe essere anche un semplicissimo errore, ma è più probabile che la data sia precisa e lo sviluppatore non volesse ancora divulgarla.

Wrath of the Lich King Classic uscirà nel 2022 e Blizzard ha confermato che l'accesso è incluso nell'abbonamento a World of Warcraft esistente. Lo sviluppatore sta anche facendo le cose in modo leggermente diverso questa volta poiché sta abbandonando la sua filosofia del non apportare nessuna modifica, quindi i fan devono prepararsi ad alcune deviazioni dall'originale Wrath of the Lich King quando la nuova espansione uscirà.

Anche la nuova espansione chiamata Dragonflight arriverà sempre alla fine dell'anno nel mese di dicembre.

Fonte: VGC