WRC Generations mostrato con un nuovo trailer al Nacon Connect 2022

Al Nacon Connect abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer e un piccolo approfondimento su WRC Generations, un titolo importante visto che sarà l'ultimo WRC targato Kylotonn, visto che nel 2023 la licenza passerà a Codemasters.

Quest'anno vi sono grandi cambiamenti regolamentari, visto l'introduzione di sistemi ibridi che portano a diverse modifiche nella dinamica delle vetture, essendo più pesanti e contando su una coppia maggiore disponibile soprattutto nelle marce basse grazie ai motori elettrici.

Si potranno scegliere diverse mappature dei sistemi ibridi e sarà importante monitorare il livello di carica delle batterie un po' come avviene in Formula 1, ricaricabili attraverso l'energie cinetica sviluppata in frenata.

Si lavora per portare a compimento un viaggio che ha visto Kylotonn produrre tanti WRC e a lasciare il segno prima della perdita della licenza. L'obiettivo è quello di portare l'esperienza più completa per i fan, dal single playser all'eSport. Le novità saranno dunque tante, lavoro ulteriore per quest'ultimo saluto al brand da parte di KT Racing.