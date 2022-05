WRC Generations annunciato da Nacon con un trailer, l'ultimo prima di passare a Codemasters

Il Campionato del Mondo Rally sta per vedere il suo ultimo videogioco firmato Kylotonn, visto che il prossimo anno l'intera licenza passerà nelle mani di Codemasters. Per l'occasione, l'ultimo WRC perde la numerazione, abbracciando le diverse generazioni di appassionati e giocatori: ecco dunque WRC Generations.

Il nuovo titolo vede grossi cambiamenti alle vetture visto che si è deciso di passare a sistemi ibridi che hanno però scontentato tanti piloti. Diversi sono infatti stati i ritiri dovuti a guasti alle batterie o dai sistemi elettrici e molto probabilmente saranno situazioni che conosceremo anche in-game.

"Il 2022 è l'anno della transizione del WRC verso l'ibrido. Per il mondo del rally si tratta di una rivoluzione che influenzerà profondamente le prestazioni, modificherà le strategie e farà adattare piloti e team. In termini di gameplay, sono state integrate nuove meccaniche per riprodurre le esigenze dei motori ibridi. Per vincere, dovrai gestire con attenzione la batteria adattando la mappatura del motore a seconda delle prove speciali."

"Dato che la soddisfazione della community è da sempre una priorità, ora puoi condividere livree e adesivi con gli altri giocatori. Le migliori creazioni verranno premiate e messe in evidenza. Per gli amanti della competizione, la nuova modalità Leghe consente di sfidare online giocatori di livello simile. Raggiungi il traguardo prima degli altri per scalare la classifica nella categoria Leggende."

WRC Generations arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC il 13 ottobre.

Fonte: Gematsu