Wreckreation è un folle mix tra Burnout e Need for Speed che si mostra in un primo trailer

Wreckreation, l'ultimo titolo di guida dello sviluppatore Three Fields Entertainment, sembra un successore spirituale di Burnout Paradise, ma con una grande espansione delle idee sul controllo del giocatore: non solo guiderete nel mondo, ma sarete in grado di costruirlo.

L'editore THQ Nordic ha annunciato Wreckreation durante la diretta streaming della presentazione del gioco. Il titolo dello studio fondato dagli ex sviluppatori di Criterion è descritto come un gioco di corse ad alta velocità con crash, acrobazie ed esplorazioni su una mappa di 400 metri quadrati.

Questa mappa rappresenta uno stato immaginario degli Stati Uniti diviso in quattro aree, che a loro volta presentano diversi biomi come foreste e spiagge sabbiose. Come affrontare le sfide in Wreckreation dipende solo dai giocatori che potranno esplorare la mappa alla ricerca di nuove piste, scorciatoie e sfide.

Sarete in grado di gareggiare contro avversari IA così come contro giocatori umani in modalità multiplayer. Il focus è su quest'ultimo e questo vale anche per gli aspetti creativi.

Con l'aiuto degli strumenti di gioco potete costruire le vostre gare, posizionare alberi, decorazioni, rampe, parti di piste, salti e molto altro, e potete anche personalizzare le regole.

Per ora non abbiamo una data di uscita per Wreckreation ma il gioco arriverà su PC e console.