WWE 2K17, 2K18, 2K19 e 2K20 sono stati rimossi da Steam

I giochi WWE disponibili su Steam sono stati rimossi dal publisher 2K, insieme a tutti i contenuti scaricabili per questi giochi, come riportato da PCGamer.

Anche se non sono più disponibili per l'acquisto, WWE 2K17, 2K18, 2K19 e 2K20 possono ancora essere scaricati e giocati da chi già li possiede. 2K non ha fatto alcun annuncio ufficiale sulla rimozione di questi giochi da Steam.

Con la rimozione dei vecchi giochi WWE 2K, gli unici giochi WWE disponibili su Steam sono quelli di quest'anno, WWE 2K22, e WWE 2K Battlegrounds.

La rimozione di questi giochi è probabilmente legata agli accordi di licenza di 2K con la WWE. Dato che l'azienda di wrestling professionistico sottopone a massicce revisioni dei roster quasi ogni anno, è probabile che molti dei membri del roster dei giochi eliminati non siano più coperti dagli accordi di licenza tra 2K e WWE.

WWE 2K22 è stato tra i più apprezzati del franchise e il gioco sta attualmente attraversando il suo ciclo post-lancio con la pubblicazione regolare di DLC e aggiornamenti.

