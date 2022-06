Xbox vuole pubblicare almeno 5 giochi first party entro il prossimo anno

Dopo i rinvii di Starfield e Redfall, i fan non possono dire di non essere stati un po' preoccupati per le esclusive Xbox dei prossimi mesi. Tuttavia, da un recente briefing con i media, Xbox ha sollevato ancora una volta le speranze di chi chiede nuovi giochi.

La società ha dettagliato i suoi piani nel corso del prossimo anno, incluso ciò che dovremmo vedere da Xbox Game Studios. In breve, Microsoft afferma di essere "sulla buona strada" per eguagliare o superare gli ultimi 12 mesi di giochi, che includevano Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Al momento, Starfield e Redfall dovrebbero ancora essere lanciati entro il prossimo anno, ma oltre a ciò, non abbiamo una vera conferma sul resto della formazione del prossimo anno. Ci sono sempre Deathloop e Ghostwire Tokyo di Bethesda che Microsoft potrebbe aver incluso nella formazione, che attualmente stanno scontando periodi di esclusività su PlayStation.

Ad ogni modo, l'evento Xbox & Bethesda è dietro l'angolo, perciò non ci resta che attendere e scoprire quali giochi usciranno entro il prossimo anno.

Fonte: VGC