Xbox e acquisizioni: 'l'ultima cosa che vogliamo fare è togliere qualcosa' alle altre piattaforme

Microsoft ha discusso i suoi piani per i giochi di Activision Blizzard dopo l'acquisizione del colosso videoludico, dal fatto che non renderà esclusivi i giochi multipiattaforma ai piani per inserire i titoli in Game Pass.

Parlando durante un recente briefing, il responsabile di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha affrontato la questione delle esclusive e ha cercato di tranquillizzare i fan sui giochi multipiattaforma:

"Se acquisiamo un gioco che ha una grande community su diverse piattaforme", ha esordito Booty, "l'ultima cosa che vogliamo fare è togliere qualcosa. Semmai, riteniamo che il nostro compito sia quello di essere custodi, per continuare a costruire e nutrire la community, non vogliamo tagliarla a pezzi e cercare di portarne via un po'".

Questa sembra essere la filosofia di Microsoft per i giochi esistenti e forse anche per le serie, dato che abbiamo sentito che Xbox lancerà diversi nuovi giochi di Call of Duty come titoli multipiattaforma (anche se non è chiaro se questo continuerà a tempo indeterminato). Tina Summerford, GM for Programming and Events, ha citato la precedente acquisizione di Minecraft da parte di Xbox - e il modo in cui il gioco si è espanso su nuove piattaforme dopo l'acquisizione - come prova di questa filosofia.

Tuttavia, Summerford ha chiarito che alcuni giochi saranno esclusivi - presumibilmente si tratterà di titoli nuovi di zecca degli sviluppatori di Activision-Blizzard, piuttosto che di titoli già esistenti.

La filosofia con cui Xbox considererà i giochi Activision-Blizzard su Game Pass sembra essere molto più semplice. Sarah Bond, vicepresidente dell'azienda, ha detto semplicemente: "vogliamo inserire il maggior numero possibile di titoli di Activision Blizzard in Game Pass quando si uniranno a noi".

Abbiamo visto una mossa simile dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Xbox, che ha inserito decine di giochi Bethesda nel servizio di abbonamento. È probabile che vedremo la stessa cosa, sia su console che su PC, se e quando l'acquisizione andrà in porto.

Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire Activision Blizzard a gennaio, in un'operazione da record da 68,7 miliardi di dollari. L'operazione è stata approvata dagli azionisti, ma è attualmente oggetto di indagine da parte della FTC per motivi di antitrust.

L'acquisizione di Activision Blizzard giunge in un momento di continua turbolenza all'interno e intorno all'azienda, con la causa in corso in California contro il publisher accusato di promuovere una "cultura frat boy" e di sottoporre le dipendenti donne a disparità di retribuzione e molestie sessuali.

Fonte: IGN.