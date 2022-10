Xbox e Activision Blizzard l'acquisizione preoccupa anche Google

A quanto pare Sony non è la sola a esprimere preoccupazioni sull'accordo tra Microsoft e Activision. Mentre il colosso di Redmond ha trovato un alleato in Meta, la società madre di Facebook, Sony sembra avere Google "dalla sua parte".

Non è chiaro quali siano le preoccupazioni specifiche di Google, che ha recentemente annunciato la chiusura di Stadia. Tuttavia, il gigante dei motori di ricerca ha precedentemente stretto una partnership strategica pluriennale con Activision Blizzard e probabilmente vede "un pericolo" in questo enorme accordo.

Nel gennaio 2020 Activision Blizzard e Google hanno annunciato di aver stretto una partnership pluriennale, nell'ambito della quale Activision Blizzard ha utilizzato i servizi cloud di Google. Un anno dopo, Microsoft è entrata in scena con la propria soluzione cloud Azure. Microsoft è legalmente obbligata a rispettare i contratti di Activision Blizzard in caso di acquisizione, ma è altamente improbabile che estenda le attuali partnership del publisher. È una preoccupazione condivisa anche da Sony, soprattutto per quanto riguarda Call of Duty.

Secondo un nuovo rreport di Dealreporter (via SeekingAlpha), Google si è unita a Sony nell'esprimere le sue preoccupazioni alle autorità di regolamentazione dell'Unione Europea. In precedenza, Google aveva espresso le sue preoccupazioni all'autorità antitrust brasiliana CADE.

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata approvata al momento solo dall'Arabia Saudita.

Fonte: PlayStation LifeStyle.