Xbox e Activision Blizzard accordo a rischio? L'acquisizione potrebbe saltare 'a causa' di Starfield e The Elder Scrolls 6

Di recente sono emerse delle preoccupazioni da parte del Competition and Market Authority (CMA) in merito all'accordo tra Xbox e Activision Blizzard. Queste preoccupazioni riguardano principalmente le dimensioni di alcuni giochi di Activision e la possibilità che la proprietà di Microsoft possa danneggiare la concorrenza. Ebbene, l'intero documento è stato reso noto e porta sotto i riflettori anche l'accordo con Bethesda.

In sostanza, il CMA britannico non sta esaminando solo l'accordo in sé per prendere una decisione su Activision Blizzard, ma anche le altre acquisizioni di Xbox. L'autorità teme che Xbox possa avere l'intenzione di rendere esclusivi alcuni dei giochi più importanti di Activision, come ha fatto Microsoft con Starfield (e potenzialmente con The Elder Scrolls 6).

"... Il CMA ha preso in considerazione le strategie più ampie di Microsoft, come dimostrato dai documenti interni e dalla prassi storica di Microsoft in seguito a transazioni analoghe avvenute in passato. Il CMA rileva se i potenziali vantaggi strategici di Microsoft nell'utilizzo esclusivo di contenuti ABK possano compensare le possibili mancate entrate derivanti dalla concessione di licenze ad altre piattaforme, ad esempio rafforzando il proprio ecosistema e aumentando la base di utenti Game Pass".

"L'autorità osserva che Microsoft ha seguito questo approccio in diverse precedenti acquisizioni di studi, in cui ha reso esclusive per Xbox le future uscite di titoli di tali studi (come il prossimo Starfield e, in base alle dichiarazioni pubbliche di Microsoft, The Elder Scrolls 6 di Bethesda, uno studio che Microsoft ha acquisito come parte della sua acquisizione di ZeniMax per 7,5 miliardi di dollari nel 2021)".

Xbox, e lo stesso Phil Spencer, hanno dichiarato in modo definitivo che Call of Duty rimarrà su PlayStation dopo la conclusione di qualsiasi accordo. Tuttavia, non sembra una prova sufficiente.

Dopo le varie notizie relative ad Activision Blizzard, sembra che questo accordo sia tutt'altro che una formalità.

