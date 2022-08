Xbox oltre Activision Blizzard e Bethesda: Microsoft vuole investire 'in nuovi studi di sviluppo'

A quanto pare Microsoft e Xbox non hanno ancora finito con le acquisizioni, dopo i grandi accordi con Activision Blizzard e Bethesda.

Come saprete, Xbox e Activision Blizzard hanno annunciato l'enorme accordo da quasi 70 miliardi di dollari che dovrebbe essere finalizzato a breve.

Si tratta di un affare gigantesco ma, a quanto pare, Microsoft vuole continuare a "investire in nuovi studi di sviluppo e creatori di contenuti".

Nella documentazione dell'ultimo resoconto finanziario inviato alla SEC (Securities and Exchange) si legge:

"I nostri contenuti esclusivi sono creati dagli Xbox Game Studios, una famiglia di studi first-party che realizzano esperienze di gioco uniche e diversificate".

"Continueremo a investire in nuovi studi di sviluppo e contenuti per espandere le nostre IP e appoggiandoci a nuovi creatori di contenuti. Queste esperienze di gioco uniche sono la base di Xbox Game Pass."

"We continue to invest in new gaming studios and content to expand our IP roadmap and leverage new content creators.



These unique gaming experiences are the cornerstone of Xbox Game Pass.."



