Xbox e Activision Blizzard: il Brasile approva l'enorme accordo e Microsoft pubblica un nuovo documento

La decisione di Microsoft di acquisire Activision Blizzard è un forte punto di discussione tra il colosso Xbox e il suo maggiore concorrente sul mercato, Sony. Entrambe le aziende sono state impegnate in un braccio di ferro in cui hanno cercato di giustificare il modo in cui l'accordo avrebbe dovuto procedere, ma il vento sembra soffiare a favore del colosso di Redmond grazie alla recente decisione presa dall'organo antitrust del Brasile.

Il CADE ha pubblicato una lunga dichiarazione a sostegno della tesi di Microsoft e ha affermato che questo enorme accorso non influirà in alcun modo sul mercato della concorrenza. Successivamente, Microsoft si è presa la libertà di tradurre i punti più importanti e di caricarli in un file separato sulla sua piattaforma di notizie. Il nuovo documento riassume la decisione del CADE in sette punti principali, quattro dei quali riguardano la situazione del mercato dei videogiochi e gli altri tre la posizione di Microsoft e Activision Blizzard in tale mercato.

Dopo un esame approfondito, il CADE ha concluso che l'industria dei videogiochi rimarrà competitiva, almeno in Brasile, e che le sue quote nei mercati in cui l'azienda sta cercando di competere sono basse - inferiori al 20% di tutti i segmenti potenziali. Per quanto riguarda la distribuzione digitale dei giochi e il fatto che Microsoft terrà in esclusiva alcuni giochi come Call of Duty, che è la principale preoccupazione di Sony, il comitato non vede alcun motivo per cui Microsoft debba smettere di pubblicare i suoi giochi su altre piattaforme, dato che al momento non ci sarebbe alcun incentivo a farlo.

L'ultima parte del documento riguarda Call of Duty e il modo in cui potrebbe influenzare il mercato a favore di Microsoft. In breve, il CADE non ritiene che Call of Duty sia un gioco essenziale nella competizione tra i distributori di videogiochi, in quanto Nintendo, ad esempio, è molto forte senza fare affidamento sul catalogo di Activision. Inoltre, la commissione continua a ritenere che Sony disponga di una fanbase più numerosa e più devota, fedele al marchio da più di 20 anni, oltre che di un robusto catalogo di giochi che sicuramente resisterà di fronte a una concorrenza tanto agguerrita.

Infine, l'autorità dichiara che il suo obiettivo primario è quello di "proteggere la concorrenza in Brasile e il benessere dei consumatori brasiliani, non gli interessi privati di specifici concorrenti". L'autorità ritiene che ogni azienda abbia le stesse possibilità sul mercato e che l'operazione di acquisizione attualmente in corso non costituisca un pericolo per la concorrenza. Microsoft ritiene che la decisione del Brasile sia corretta e giusta, e per questo ha deciso di pubblicarla sul suo sito web per renderla nota a tutti.

Fonte: Dualshockers.