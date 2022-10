Xbox e Activision Blizzard: il Brasile approva l'accordo e lancia una frecciata a Sony

L'organo antitrust brasiliano ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, respingendo sonoramente le argomentazioni di Sony secondo cui l'accordo sarebbe un pericolo per la concorrenza.

Ad agosto l'Arabia Saudita è stato il primo paese ad approvare l'acquisizione e ora il Brasile ne segue l'esempio. In un lungo documento pubblicato sul sito web dell'Administrative Council for Economic Defense (CADE), l'ente regolatore ha rivelato di aver approvato la fusione senza restrizioni. Nel farlo, riconosce la possibilità che la proprietà di Activision Blizzard da parte di Microsoft possa avere un impatto negativo sull'attività di PlayStation, in particolare se Microsoft decidesse di rendere esclusive per Xbox grandi serie come Call of Duty, ma avanza diverse argomentazioni sul perché questo non dovrebbe impedire la conclusione dell'accordo.

Nella sua conclusione, CADE sostiene che nonostante Microsoft abbia il controllo di una porzione rilevante dei mercati console e della distribuzione digitale dei giochi, l'azienda non avrebbe incentivi a rendere più difficile l'accesso ai giochi Activision-Blizzard su piattaforme concorrenti.

Citando in particolare Call of Duty, il CADE sostiene che i giochi di Activision Blizzard non sono necessari per il successo dei concorrenti di Xbox.

"Nonostante la loro rilevanza e popolarità, i giochi di Activision Blizzard - e in particolare la serie Call of Duty - non sono essenziali per le prestazioni dei concorrenti attuali e potenziali di Microsoft nei mercati console e della distribuzione digitale dei giochi".

In un'apparente frecciata a Sony, CADE sottolinea che "l'obiettivo centrale delle attività di CADE è la protezione della concorrenza come mezzo per promuovere il benessere dei consumatori brasiliani, e non la difesa degli interessi particolari di specifici concorrenti".

In definitiva, anche se il fatto che Xbox abbia giochi esclusivi di Activision Blizzard potrebbe indurre la gente a passare da PlayStation a Xbox, il CADE non vede "un rischio per la concorrenza nel mercato console nel suo complesso".

La proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, per un valore di 68 miliardi di dollari, è stata esaminata anche dalle autorità di regolamentazione statunitensi e britanniche, che non si sono ancora pronunciate sulla fusione.

Fonte: Gamesradar.